В понедельник в Кирове более 100 домов останутся без электричества

Кировчанам советуют заранее зарядить необходимые гаджеты и на всякий случай запастись свечами.
Фото: Светлана МАКОВЕЕВА
В Кирове более ста домов останутся без света. В понедельник, 30 ноября, по городу пройдут плановые отключения электричества. Информацию сообщает АО «Горэлектросеть».
От отключения света пострадают в основном удаленные районы, однако и в центре города электричества лишатся несколько домов. Время отсутствия ресурса, как всегда, варьируется от пары часов до целого рабочего дня.
График отключения электричества в Кирове:
График отключения электричества в Кирове. Фото: geskirov.ru
Для уточнения информации сотрудники АО «Горэлектросеть» просят обращаться по телефонам 564-034 или 255-977 .