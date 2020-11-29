В понедельник в Кирове более 100 домов останутся без электричества

Кировчанам советуют заранее зарядить необходимые гаджеты и на всякий случай запастись свечами. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Кирове более ста домов останутся без света. В понедельник, 30 ноября, по городу пройдут плановые отключения электричества. Информацию сообщает АО «Горэлектросеть».

От отключения света пострадают в основном удаленные районы, однако и в центре города электричества лишатся несколько домов. Время отсутствия ресурса, как всегда, варьируется от пары часов до целого рабочего дня.

График отключения электричества в Кирове:

График отключения электричества в Кирове. Фото: geskirov.ru

Для уточнения информации сотрудники АО «Горэлектросеть» просят обращаться по телефонам 564-034 или 255-977 .