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В понедельник в Кирове более 100 домов останутся без электричества

На 30 ноября запланированы отключения по всему городу
Виктор КарповВиктор Карпов
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Кировчанам советуют заранее зарядить необходимые гаджеты и на всякий случай запастись свечами.

Кировчанам советуют заранее зарядить необходимые гаджеты и на всякий случай запастись свечами.

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Кирове более ста домов останутся без света. В понедельник, 30 ноября, по городу пройдут плановые отключения электричества. Информацию сообщает АО «Горэлектросеть».

От отключения света пострадают в основном удаленные районы, однако и в центре города электричества лишатся несколько домов. Время отсутствия ресурса, как всегда, варьируется от пары часов до целого рабочего дня.

График отключения электричества в Кирове:

График отключения электричества в Кирове. Фото: geskirov.ru

График отключения электричества в Кирове. Фото: geskirov.ru

Для уточнения информации сотрудники АО «Горэлектросеть» просят обращаться по телефонам 564-034 или 255-977 .