«Самая лучшая на свете - мама моя!»: выставка детского рисунка организована в Отделе вневедомственной охраны по городу Кирову

Накануне Дня матери в подразделениях Управления Росгвардии по Кировской области прошел конкурс детского рисунка. Фото: vk.com/club150428796

Накануне Дня матери в подразделениях Управления Росгвардии по Кировской области объявили конкурс детского рисунка.

Дети сотрудников Отдела вневедомственной охраны по городу Кирову с удовольствием приняли в нем активное участие. Ребята рисовали своих мам и очень трогательно признавались им в любви. Из их работ удалось оформить целую выставочную композицию. Комиссия, в которую вошли сотрудники вневедомственной охраны и Совета ветеранов, отметила рисунки Максима Тимкина и Софьи Шабалиной, эти работы вышли в финал регионального конкурса.

Также комиссия отметила рисунки Анны Быдановой и Дианы Бушмелевой. Ребят, ставших призерами, наградили грамотами и вручили сладкие подарки.

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