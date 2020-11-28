Школьники младших классов в Кирове могут бесплатно заниматься плаванием

В спортшколе уточнили, что участники программы «Плавание для всех» могут стать воспитанниками этого учреждения. Фото: kirovreg.ru

В Кирове организовали бесплатные занятия плаванием для школьников. В рамках проекта «Спорт - норма жизни» в нашем регионе на базе водного дворца «Быстрица» запустили программу «Плавание для всех». Занятия проходят три раза в неделю за счет гранта Минспорта России.

- «Быстрица» - единственная спортивная школа в регионе, в которой реализуется всероссийская программа, - рассказал президент федерации плавания Кировской области Роман Балясников. - Дети пришли с удовольствием посещают тренировки под руководством мастера спорта по плаванию Владимира Борцова. Занятия на первом этапе проходят в малом бассейне с комфортной для новичков глубиной. Сейчас стоит задача научить школьников не бояться воды и правильно дышать, в дальнейшем занятия будут проходить в основном бассейне.

В спортшколе уточнили, что участники программы «Плавание для всех» могут стать воспитанниками этого учреждения.

- Плавание гармонично развивает все группы мышц, - отметила министр спорта и молодежной политики Кировской области Анна Альминова. - Систематические занятия совершенствуют выносливость, силу, координацию движений. Регулярные тренировки в детстве положительно скажутся на состоянии здоровья в последующие годы. Надеюсь, что после завершения курса тренировок ребята заинтересуются этим спортивным направлением и продолжат занятия как воспитанники спортшколы «Быстрица».

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