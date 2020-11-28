В Кирове после «раскопок» подрядчики забывают восстановить тротуары

В районе перекрестка Октябрьского проспекта и улицы Маклина, а также на улице Профсоюзной по тротуарам пройти проблематично.
Фото: Алексей БУЛАТОВ
Вчера, 27 ноября, прошло оперативное совещание главы города с подрядными организациями. Елена Ковалева обратила их внимание на качество и сроки проведения земляных работ на улицах Кирова.
Кировская теплоснабжающая компания отчиталась, что в течение недели на 15 участках восстановили благоустройство и еще в 62 местах продолжаются ремонтные работы.
Глава города отметила, что «в соответствии с погодными условиями восстанавливать покрытия возможно только в так называемом зимнем варианте» и попросила провести полноценное благоустройство на этих участках в весеннее время.
Руководители теруправлений отметили, что уже сейчас появляются участки, которые и зимним вариантом назвать сложно. Так, ООО «Компания Экосистем» работы на улице Профсоюзной закончила, но по тротуару пройти там проблематично.
Беспокоят жителей города и «раскопки» в районе перекрестка Октябрьского проспекта и улицы Маклина. По состоянию тротуаров на этом участке кировчане регулярно жалуются в администрацию Кирова и депутатам Гордумы.
В Кировской теплоснабжающей компании ответили, что земляные работы там уже завершаются, но точных сроков их окончания назвать не смогли.
- Тогда сроки будем устанавливать мы, - подчеркнула Елена Ковалева. - Устранение всех замечаний с качественным восстановлением пешеходной зоны необходимо провести к 3 декабря.
Глава города напомнила руководителям территориальных управлений о том, что важно строго контролировать проведение земляных работ и в случае нарушения сроков восстановления благоустройства привлекать подрядчиков к административной ответственности.
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