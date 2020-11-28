В Кировской области пересчитают малые предприятия и индивидуальных предпринимателей

Сплошное статистическое наблюдение за деятельностью субъектов малого и среднего предпринимательства проводится раз в пять лет. Фото: Кировстат

В 2021 году уже в третий раз в Кировской области пройдет перепись малых предприятий и индивидуальных предпринимателей. Сплошное статистическое наблюдение за деятельностью субъектов малого и среднего предпринимательства проводится раз в пять лет и участвовать в нем обязаны все представители малого бизнеса. Этот проект называют экономической переписью малого бизнеса.

Сегодня представителями малого бизнеса являются не менее 75% предприятий, работающих в нашей стране. В них работают около 15 миллионов человек, оказывающих преимущественно частные услуги.

В целом в России предполагается переписать 191 тысячу малых предприятий, 2,1 миллиона микропредприятий и 3,3 миллиона индивидуальных предпринимателей. Из них в Кировской области, по предварительным данным, насчитывается 1,6 тысяч малых предприятий, 16,7 тысяч микропредприятий и более 27 тысяч индивидуальные предприниматели.

Стоит отметить, что к переписи привлекут студентов, для которых такая работа станет отличной возможностью подзаработать и получить интересный жизненный и профессиональный опыт.

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