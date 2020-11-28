Прогноз погоды в Кировской области на 28 и 29 ноября: пасмурно, снежно, но довольно тепло

В субботу и в воскресенье синоптики прогнозируют небольшой снег. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Кировской области последние выходные осени будут снежными. В субботу, 28 ноября, в течение всего дня синоптики прогнозируют небольшой снег. Столбик термометра днем будет колебаться на отметке - 6 - 7 градусов. Ночью немного похолодает - до - 8. Восточный ветер будет несильным - 3,5 м/с. А вот атмосферное давление сильно повысится – с 762 до 767 мм рт. ст. На это нужно обратить внимание метеозависимым людям и постараться не выходить из дома без особой необходимости.

В воскресение, 29 ноября, также ожидается небольшой снег. Температура воздуха немного повысится: с - 8 утром, до - 6 днем и - 5 градусов вечером. Давление продолжит повышаться - до 770 мм рт. ст. Ветер сменит направление с восточного на юго-восточное и будет не сильным - 2,5-3 м/с, правда, по некоторым прогнозам, порывы могут достигать 10 м/с. Магнитное поле в течение всех выходных будет спокойным.

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