В 2019 году в Кировской области мальчиков родилось больше, чем девочек

Всего же в 2019 году впервые стали мамами 4133 жительницы Кировской области. Фото: Кристина БРАЖНИКОВА

В 2019 году в Кировской области родилось 11 тысяч 205 малышей, из них 5531 девочка и 5 674 мальчика. Об этом сообщили в Кировстате.

Лидерами по рождаемости в прошедшем году стали Афанасьевский и Богородский районы. Там на одну тысячу населения приходилось 14 и 11 малышей соответственно. Меньше всего детей появлялось на свет в Арбажском и Санчурском районах - по 6 малышей на тысячу населения.

Всего же в 2019 году впервые стали мамами 4133 жительницы Кировской области.

- Наибольшая доля первенцев приходится на женщин в возрасте 20-30 лет, - сообщили в Кировстате. - На рождение второго и третьего ребенка решаются чаще женщины в возрасте 27-38 лет. Ну и большим подвигом считается рождение и воспитание четвертого и последующих детей, на что чаще всего решаются женщины в возрасте 31-39 лет.

Отметим, что у 165 женщин родились двойняшки, а вот тройняшек в 2019 году не было.

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