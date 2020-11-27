Из Кировской области вывезено более 2 тонн охотничьих трофеев

Подконтрольные грузы отправлены в 18 стран. Фото: Олег РУКАВИЦЫН

В Управлении Россельхознадзора по Кировской области сообщили, что с начала текущего года за рубеж отправлено 2,2 тонны охотничьих трофеев. В основном ценный груз экспортировали в Китай, Швейцарию, США и Испанию. Всего же добытые в нашем регионе трофеи отправились в 18 стран. Среди них чучела, шкуры добытых животных, медальоны, черепа с рогами и многое другое.

В ведомстве рассказали, что всем экспортерам предоставили ветеринарные сопроводительные документы, а сами охотничьи трофеи перед отправкой прошли исследования на радиоактивное загрязнение. Нарушений выявлено не было.

Ранее «Комсомолка» сообщала, что в 2021 году охота на птиц на севере и юге Кировской области откроется в разные сроки. Подробнее здесь.

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