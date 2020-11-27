В Кировской области в автомобильной аварии с грузовиком пострадали два человека

От удара легковушку выбросила с дороги. Фото: vk.com/gibdd43

На трассе в Кировской области легковушка столкнулась с большегрузом. Информацию о ДТП сообщили в областном ГИБДД.

В четверг утром, 26 ноября, в Шабалинском районе на 395-ом километре автодороги Кострома - Шарья - Киров - Пермь произошла серьезная авария. По предварительным данным, 63-летний водитель Toyota Venza врезался во встречный грузовик Volvo. От удара легковушку выбросила с дороги. Машина несколько раз перевернулась.

В результате аварии серьезные травмы получили воитель и 60-летняя женщина-пассажир японской иномарки. Их срочно доставили в больницу.