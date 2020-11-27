В Кировской области мужчину подозревают в истязании ребенка

Следственным комитетом по Кировской области возбужденно уголовное дело по п. «г» ч. 2 ст. 117 УК РФ. Фото: vk.com/suskko

Следственный Комитет Кировской области возбудил уголовное в отношении жителя Нолинского района. Мужчину подозревают в истязании несовершеннолетнего.

В пресс-службе регионального ведомства сообщили, что в течение пяти месяцев 10-летнего мальчика систематически избивал 59-летний мужчина. В настоящее время следователи устанавливают все обстоятельства произошедшего. Помимо этого, областная прокуратура начала проверку исполнения законодательства об охране жизни и здоровья несовершеннолетних.

В настоящее время в производстве у следователей находится еще одно уголовное дело об истязании ребенка. В Верхнекамском районе в течение пяти месяцев отчим избивал своего 8-летнего пасынка. Подробнее здесь.