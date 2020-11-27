Кировские полицейские задержали жителя Пермского края, находящегося в федеральном розыске

На станции Киров полицейские опознали мужчину по ориентировке. Фото: kirov.dzvr.ru

Кировские полицейские сумели задержать жителя Пермского края, который находился в федеральном розыске за уклонение от отбывания наказания. Об этом сообщили в пресс-службе линейного отдела МВД России на транспорте.

Подозреваемый ехал на поезде сообщением Москва - Северобайкальск. На станции Киров полицейские опознали мужчину по ориентировке. В ходе личного досмотра у него была обнаружена крупная сумма денег и дорогие гаджеты, приобретенные перед поездкой. Выяснилось, что 31-летний мужчина ранее украл у своего приятеля 100 тысяч рублей, а деньги решил потратить на покупку смартфона и аксессуаров.

- Задержанный передан инициатору розыска, - сообщили в пресс-службе ведомства. - Материал проверки и изъятое имущество направлено в ОМВД России по Жуковскому району Калужской области.