«Сплошные проверки»: ГИБДД проведет рейды в двух районах Кирова

Особое внимание полицейские будут уделять пригородным дорогам и въездам-выездам из Кирова. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Кировские сотрудники Госавтоинспекция вновь планируют провести «сплошные проверки» автолюбителей. В пресс-службе областного ГИБДД сообщили, что главная цель данных мероприятий выявить водителей, которые решили сесть за руль в состоянии алкогольного опьянения.

Рейды запланированы 28 и 29 ноября в Ленинском и Первомайском районах города. Особое внимание полицейские будут уделять пригородным дорогам и въездам-выездам из Кирова. Традиционно вместе с сотрудниками ГИБДД на дороги выедут активисты движения «Ночной патруль» и представители добровольных дружин.

- В целях избежания конфликтных ситуаций, а так же предупреждения коррупционной составляющей как в действиях сотрудников полиции, так и участников дорожного движения во всех патрульных автомобилях ДПС установлены видеорегистраторы, - сообщили в пресс-службе ведомства.

ГИБДД по Кировской области напоминает, что нетрезвым водителям грозит штраф в 30 тысяч рублей и лишение прав сроком до двух лет. А за повторное нарушение предусмотрена и уголовная ответственность.

За прошедшие выходные дни сотрудниками Госавтоинспекции Кировской области был задержан 31 нетрезвый водитель. Кроме того, инспекторам удалось пресечь 709 правонарушений.

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