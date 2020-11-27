В Кировской области почти на 30% превышен эпидпорог по ОРВИ

При первых признаках гриппа или ОРВИ лучше обратиться к врачу. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В Кировской области растет число заболевших ОРВИ. Так за последнюю неделю, по сравнению с предыдущей, стало на 16,9% больше жителей региона с этим диагнозом. Эпидемический порог превышен по области на 29,64%, по Кирову - на 24,45%. Такие данные приводит региональное управление Роспотребнадзора.

В ведомстве отмечают, что особенно резко - в 1,5 раза увеличилось количество заболевших школьников. Одна из причин - выход на очное обучение после каникул. В 1,1 раза чаще ставили диагноз ОРВИ детям от 3 до 6 лет. Среди взрослых заболеваемость выросла на 8,8%. А среди малышей до двух лет - всего на 6,8%.

Специалисты Роспотребнадзора напомнили кировчанам: заболевшие гриппом или ОРВИ должны оставаться дома, чтобы не стать источниками инфекции для окружающих. Самая эффективная мера профилактики этих заболеваний – ограничение контактов больных людей со здоровыми.

Помимо этого, для профилактики гриппа и ОРВИ важно:

• постараться избегать мест массового скоплений людей и поездок в общественном транспорте;

• использовать маски в общественных местах;

• ограничить контакты с людьми, имеющими симптомы заболевания, например, кашель или насморк;

• тщательно мыть руки с мылом и промывать нос, особенно после улицы и общественного транспорта;

• регулярно проветривать помещения и делать в них влажную уборку;

• есть больше продуктов, содержащих витамин С (клюква, брусника, лимон и др.) и блюд с чесноком и луком;

• вести здоровый образ жизни: соблюдать режим сна, сбалансированно питаться и регулярно заниматься физкультурой.

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