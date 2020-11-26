В Кирове пассажир такси напал на водителя

Потерпевший сумел выбраться из машины и позвать на помощь росгвардейцев. Фото: kirov.sledcom.ru

Кирове. В пресс-службе регионального ведомства рассказали, что на 41-летнего водителя такси напал 28-летний пассажир. Известно, что во время поездки между ними произошел конфликт. Молодой человек выхватил нож и несколько раз ударил водителя в шею. К счастью, потерпевший сумел выбраться из машины и позвать на помощь росгвардейцев.

Прибывшая бригада «скорой помощи» оказала кировчанину медицинскую помощь. Его срочно доставили в больницу. В это же время сотрудники правоохранительных органов приступили к розыску подозреваемого. Его нашли в кратчайшие сроки. В настоящее время мужчина задержан. На допросе вину в совершенном преступлении он признал.

- Следственным комитетом по Кировской области в отношении мужчины возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 30, ч. 1 ст. 105 УК РФ (покушение на убийство), - сообщили в пресс-службе ведомства.