В Немском районе Кировской области установлен карантин

В Кировской области выявлен четвертый случай заболевания трихинеллезом. Фото: Дмитрий БРУШКО

В Управлении ветеринарии Кировской области сообщили, что 17 ноября на территории охотничьих угодий (Жарково) выявлен случай заболевания трихинеллезом у кабана. Это уже четвертый случай заболевания среди диких животных в текущем году.

- Распоряжением Управления ветеринарии Кировской области от 19 ноября 2020 года установлены ограничительные мероприятия (карантин) по данному заболеванию на территории муниципального образования Архангельское сельское поселение Немского муниципального района Кировской области, - сообщили в пресс-службе ведомства.

В целом на территории Кировской области насчитывается четыре неблагополучных пункта по трихинеллезу диких животных в Даровском, Кикнурском, Немском и Унинском районах.

СПРАВКА «КП»

Трихинеллез – острая инфекция, вызываемая круглыми червями. Источником болезни служат свиньи, дикие кабаны, крысы, лоси, медведи и другие животные. Вакцина против трихинеллеза в настоящее время не разработана.