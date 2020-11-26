В Кирове могут обанкротить еще одну управляющую компанию

Исковое заявление подано в Арбитражный суд Кировской области. Фото: kirov.arbitr.ru

В арбитражный суд Кировской области поступило заявление от ООО «Жилремкомплекс» о признании организации банкротом. Согласно выписке ЕГРЮЛ, компания занимается занимается обслуживанием жилищного фонда Кирова. Известно, что УК обслуживает 20 домов и работает в городе с 2011 года, а в ее штате на 2019 год числились 20 сотрудников.

Согласно данным портала «Электронное правосудие», компания сама направила в суд заявление о признании себя банкротом. Сумма исков управляющей компании составляет 2 миллиона 485 тысяч рублей.