В Кирове залили третий бесплатный каток для горожан

Каток залили сотрудники спортшколы «Союз». Фото: admkirov.ru

В Кирове продолжается подготовка уличных катков к новому зимнему сезону. В управлении по делам молодежи, физической культуре и спорту рассказали, что еще одна ледовая площадка готова принимать горожан. Уличный каток появился во дворе дома № 32 по улице Зеленой.

- Этот каток залили сотрудники спортшколы «Союз», однако тренировок здесь проводиться не будет - площадка подготовлена именно для жителей микрорайона, - подчеркнули в управлении. - Здесь может покататься на коньках каждый желающий в любое время.

В управлении пообещали, что спортшкола будет следить за состоянием катка, а при необходимости выполнять подзаливку и выравнивать поверхность.

Ранее уличные катки для горожан были открыты рядом с учебными заведениями по адресам: Горького, 37 и Воровского, 153. Сейчас «Союз» планируют подготовить еще две площадки в микрорайонах Коминтерн и Радужный.

В декабре также будут открыты пять общегородских катков:

- на Театральной площади;

- в парке имени Ю.А. Гагарина;

- в Александровском парке;

- в парке ЛПК (Нововятский район);

- на стадионе по улице Павла Корчагина (Коминтерн).

Администрация города просит кировчан при посещении ледовых площадок соблюдать действующие ограничительные меры - социальную дистанцию и масочный режим.