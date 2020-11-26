Новая дорога должна соединить Кирово-Чепецк и Слободской в 2023 году

Работы на данном участке начнутся в 2021 году. Фото: Михаил ФРОЛОВ

Губернатор Кировской области Игорь Васильев рассказал о планах строительства дороги Кирово-Чепецк - Слободской. Работы на данном участке начнутся в 2021 году, а завершатся в 2023. По словам главы региона, в настоящее время идет разработка проектной документации на строительство моста через реку Чепцу.

- Объем дорожного фонда на следующий год составит 8,3 млрд рублей, поэтому в планах строительство этой дороги есть, - ответил Игорь Васильев. - Кирово-Чепецк является частью Кировской городской агломерации, что позволило ему участвовать в реализации приоритетного проекта «Безопасные и качественные дороги». К концу года в нормативное состояние будет приведено 60,4% городских дорог.

Помимо этого, региональное правительство направило в Федеральное дорожное агентство заявку на софинансирование работ по строительству тоннеля под железнодорожным переездом в Нововятском районе Кирова. Реализация данного проекта планируется в 2022 - 2024 годах.

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