Охота на птиц на севере и юге Кировской области откроется в разные сроки

Общий для области срок весенней охоты на селезня с подсадной уткой с 15 апреля по 15 мая. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В Кировской области обсудили сроки весенней охоты на дичь. Об этом сообщили в областном правительстве.

Региональный министр лесного хозяйства Дмитрий Анисимов рассказал, что добыча волка петлями допускается исключительно в рамках регулирования численности, ведения научной и образовательной деятельности.

Что касается сроков охоты на лося, то их рекомендовано установить в соответствии с ранее принятым решением, а весеннюю охоту на пернатую дичь открывать в каждой из зон в два срока. Добыча водоплавающей и боровой дичи:

- южная зона: водоплавающая дичь с 19 по 28 апреля и боровая - с 24 апреля по 3 мая;

- северная зона: водоплавающая дичь с 26 апреля по 5 мая и боровая - с 1 по 10 мая.

В целом весенний сезон охоты на пернатую дичь продлится 15 календарных дней в каждой зоне. Ранее члены Охотсовета рекомендовали установить общий для области срок весенней охоты на селезня с подсадной уткой с 15 апреля по 15 мая.