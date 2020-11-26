Экс-главу сельского поселения Шахровское обвиняют в служебном подлоге

В настоящее время уголовное дело с утвержденным прокурором Омутнинского района обвинительным заключением направлено в суд. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Следственным комитетом Кировской области завершено расследование уголовного дела в отношении главы муниципального образования Шахровское. Бывшую чиновницу обвиняют в служебном подлоге.

В течение восьми лет экс-глава сельского поселения давала указания своим подчиненным о внесении в табели учета рабочего времени и расчета заработной платы недостоверных сведений. На основании утвержденных документов мужчине, который официально занимал должность рабочего по обслуживанию помещения, выплачивалась зарплата. Фактически же он не трудился в администрации. При этом обвиняемая осознавала, что указанные сведения являются заведомо ложными.

-В ходе следствия вину в совершенном преступлении женщина признала, - сообщили в пресс-службе регионального Следкома. - В настоящее время уголовное дело с утвержденным прокурором Омутнинского района обвинительным заключением направлено в суд.