В Кировской области временно изменится расписание электричек

Расписание пригородных поездов изменится на направлении Киров-Ежиха. Фото: пресс-служба ГЖД

Электропоезда сообщением Киров - Ежиха и обратно временно изменят расписание. Об этом сообщили в пресс-службе Волго-Вятской пригородной пассажирской компании.

Так, пригородный поезд № 6364 сообщением Ежиха - Киров 30 ноября, 2 и 8 декабря будет отправляться в 14:59 (вместо 15:15) и прибывать на конечную станцию в привычное время - в 18:00.

А электропоезд № 6363 сообщением Киров - Ежиха будет отправляться, как и раньше, в 10:22 и прибывать на конечную станцию в 13:03 (вместо 12:57). Эти изменения будут действовать 1, 3, 4, 7, 9, 10, 11 декабря.

Расписание электричек меняется в связи с ремонтными работами на железной дороге.

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