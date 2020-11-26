В Кирове три человека пострадали в крупном ДТП

По факту ДТП проводится проверка, уточняются причины совершения аварии. Фото: Олег УКЛАДОВ

В Кирове в результате автомобильной аварии травмы получили три человека. Об этом сообщили в пресс-службе областного ГИБДД.

В четверг утром, 26 ноября, около дома № 91 на улице Дзержинского произошла крупная автомобильная авария. По предварительным данным, на дороге столкнулись два попутно двигающихся автомобиля Kia Rio и Lada Largus. От удара машины выбросило с трассы.

-В результате происшествия три человека получили травмы: водитель Kia Rio и две девушки-пассажиры этого автомобиля, - сообщили в областном ГИБДД.

По факту ДТП проводится проверка, уточняются причины совершения аварии.