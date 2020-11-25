Экс-губернатор Кировской области Никита Белых решил повременить с подачей ходатайства о смягчении наказания

В 2018 году Никита Белых был приговорен к 8 годам лишения свободы за взятку. Фото: Михаил ФРОЛОВ

Защита экс-губернатора Кировской области Никиты Белых, осужденного по делу о взяточничестве, отозвала ходатайство о смягчении ему наказания. Об этом изданию «КП»-Киров» сообщил адвокат бывшего чиновника Андрей Грохотов.

- Мы воспользовались правом на отзыв до начала рассмотрения вопроса по существу, соответственно, суд теперь должен прекратить производство, - рассказал Андрей Валерьевич. - У нас есть желание еще раз обдумать ходатайство, доводы и позднее принять решение о направлении или не направлении ходатайства, поскольку его отзыв сейчас не препятствует повторной подаче.

Напомним, что 13 ноября защита Никиты Юрьевича направила в суд ходатайство о замене неотбытого срока лишения свободы более мягким видом наказания. На данный момент экс-губернатор отбывает наказание в ИК-№5 в Рязанской области. Он провел в колонии чуть более половины назначенного срока.

СПРАВКА «КП»

Никита Белых был назначен губернатором Кировской области в 2009 году. В 2014 его избрали на второй срок, а летом 2016 года задержали за получение взяток на общую сумму в €400 тысяч. 1 февраля 2018 года он приговорен к 8 годам лишения свободы в колонии строгого режима и штрафу в 48,2 миллиона рублей. Свою вину он не признал. По словам Никиты Юрьевича, деньги предназначались для финансирования социальных проектов города Кирова и области.