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В Кирове в отношении 19-летнего уклониста возбудили уголовное дело

Юноше может грозить лишение свободы сроком до двух лет
Виктор КарповВиктор Карпов
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В текущем году кировчанин получил под роспись повестки о явке в военный комиссариат Ленинского и Нововятского районов города.

В текущем году кировчанин получил под роспись повестки о явке в военный комиссариат Ленинского и Нововятского районов города.

Фото: Олег ЗОЛОТО

Следственный комитет Кировской области возбудил уголовное дело в отношении кировчанина, который подозревается в уклонении от воинской службы. Об этом сообщили в пресс-службе регионального ведомства.

В текущем году 19-летний кировчанин получил под роспись повестки о явке в военный комиссариат Ленинского и Нововятского районов города для прохождения медицинского освидетельствования и призывной комиссии. Однако молодой человек предпочел проигнорировать все уведомления, хотя уважительных причин для освобождения от службы в армии не имел.

В настоящее время следователи устанавливают все обстоятельства произошедшего. Если факт уклонения от воинского призыва подтвердится, то юноше может грозить лишение свободы сроком до двух лет.

Криминал