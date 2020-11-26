Новые профессии для пожилых людей

Обучение проходит онлайн. Фото:kirovreg.ru

В Кировской области выполняется национальный проект «Старшее поколение». В рамках проекта граждане старше 50 лет по направлению центров занятости населения могут пройти профессиональное обучение и получить дополнительное профессиональное образование.

В 2020 году приступили к обучению и успешно завершили его 24 жителя Афанасьевского района, из них 23 человека продолжают работу на прежних должностях. До конца ноября планируется направить на профессиональное обучение и повышение квалификации еще двух граждан. При выборе образовательной программы учитываются индивидуальные запросы граждан и их работодателей. Более всего востребованы в Афанасьевском районе курсы по направлениям «Менеджмент в сфере культуры и искусства», «Специалист в области библиотечно-информационной деятельности», «Бухгалтерский учет и отчетность в бюджетных учреждениях» и «Управление государственными и муниципальными закупками», сообщили в пресс-службе правительства Кировской области.

Профессиональное обучение и дополнительное профессиональное образование лиц в возрасте 50 лет и старше, а также лиц предпенсионного возраста проводится во всех районах области. Так, в Подосиновском районе в этом году участниками программы стали 29 человек. В Кильмезском районе в 2020 году прошли обучение 18 граждан.

– Реализация национального проекта «Демография» направлена, в том числе, на поддержку граждан старшего поколения. Важно, чтобы у каждого из них была возможность повысить свою квалификацию, а также получить новую специальность с учетом современных потребностей рынка труда. Для лиц, получивших направление от центра занятости, это обучение бесплатное, – подчеркнул первый зампред правительства Кировской области Дмитрий Курдюмов.

Отметим, что всего с начала 2020 года в Кировской области приступили к профессиональному обучению 1167 граждан, из них 1077 человек уже получили документы о прохождении обучения.