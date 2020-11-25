Трагедия на футбольном поле: в Кирово-Чепецке перед судом предстанет владелец базы отдыха

Футбольные ворота не были закреплены. Фото: kirov.sledcom.ru

В Кирово-Чепецке перед судом предстанет индивидуальный предприниматель, которого обвиняют в преступлении, предусмотренном п. «в» ч. 2 ст. 238 УК РФ - оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей.

Напомним, в конце июля в комплексе «Лесная сказка» в Кирово-Чепеком районе произошел несчастный случай. Юная чепчанка прогуливалась по футбольному полю. В какой-то момент ребенок решил повисеть на самодельных воротах. Они оказались не закреплены должным образом и упали на 11-летнюю девочку. С серьезными травмами она была доставлена в больницу.

В пресс-службе областной прокуратуры сообщили, что в настоящее время ведомство утвердило обвинительное заключение в отношении ИП.

- Трагедия произошла из-за ненадлежащего оказания обвиняемым (индивидуальным - предпринимателем) физкультурно-оздоровительных услуг в области спорта, отдыха и развлечений, - сообщили областной прокуратуре.

Рассмотрение уголовного дела состоится в Кирово-Чепецком районном суде.