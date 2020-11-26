Новые трюки телефонных мошенников

Страницы ваших знакомых в соцсетях могут взломать Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

В полицию на днях обратилась работница одной из аптек города Кирова. По ее словам, под конец рабочего дня на рабочий телефон позвонил мужчина, представившийся ее начальником. Он сказал, что надо срочно оплатить деньгами из кассы услуги изготовления рекламных баннеров. Голос звонившего показался фармацевту знакомым, поэтому она выполнила эти требования, перечислив с помощью банкомата по указанным ей реквизитам 11 тысяч рублей.

На следующий день выяснилось, что руководитель в аптеку не звонил, а деньги достались мошеннику. Возбуждено уголовное дело, устанавливается личность подозреваемого.

В межмуниципальный отдел МВД России «Лузский» обратилась жительница Лузы, 1984 года рождения. Она рассказала, что с ее банковской карты похитили более 16 тысяч рублей.

В социальной сети ей пришло сообщение от знакомой с информацией о том, что один из банков «дарит бонусы». Для их получения требовалось перейти по ссылке и вписать данные своей карты, что и сделала доверчивая женщина. Перейдя по указанному адресу, она попала на страницу, схожую с сайтом банка. Как только она указала реквизиты карты, произошло списание. Разумеется, знакомая потерпевшей не писала, сообщение поступило от злоумышленника.

Схожая ситуация произошла с кировчанкой, 1974 года рождения. Ей поступило смс с информацией о «бонусах от банка». Желая получить подарок, кировчанка разгласила конфиденциальные сведения и лишилась более 46 тысяч рублей.

Возбуждены уголовные дела, сотрудники полиции устанавливают личности преступников.