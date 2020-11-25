В Кирове нашли 134 бесхозяйных объекта теплоснабжения

Объекты теплоснабжения находятся в разных районах города. Фото: epp.genproc.gov.ru
Прокуратура Кирова в ходе проверки обнаружила в городе 134 бесхозяйных объекта теплоснабжения. Они расположены на улицах Азина, Володарского, Горбачева, Дерендяева, Ленина, Комсомольской, Московской, Производственной, Урицкого и Щорса. В ведомстве сообщили, что органы муниципальной власти не приняли каких-либо мер по выявлению владельцев коммуникаций или оформлению объектов ЖКХ в муниципальную собственность.
- По данному факту прокуратурой города Кирова главе администрации областного центра вносилось представление с требованием об устранении выявленных нарушений закона, однако действенных мер органами муниципальной власти принято не было, - сообщили в областной прокуратуре.
В итоге прокуратура подала иск в суд с требованиями поставить на учет объекты ЖКХ. После чего администрация города добровольно оформила 30 конструкций.
- Рассмотрев исковое заявление, суд признал требования прокуратуры законными и обоснованными, возложил на администрацию города Кирова обязанность обратиться в установленном законом порядке с заявлением о постановке на учет 100 бесхозяйных объектов теплоснабжения, - сообщили в пресс-службе надзорного ведомства.
В прокуратуре пообещали, что проконтролируют исполнение решения суда.
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