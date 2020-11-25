В Кирове за минувшие сутки сбили трех пешеходов

Под колесами иномарки Renault Sandero пострадала 8-летняя девочка. Фото: vk.com/gibdd43

Во вторник днем, 24 ноября, напротив дома № 18 на улице Сурикова произошла авария. В пресс-службе ГИБДД сообщили, что под колесами иномарки Renault Sandero пострадала 8-летняя девочка, которая переходили дорогу по пешеходному переходу. К счастью, помощь врачей ребенку не понадобилась.

Вечером того же дня во дворе дома №33 на Октябрьском проспекте сбили 11-летнюю девочку. По предварительном данным, 49-летний водитель «четырнадцатой» наехал на девочку, которая неожиданно выбежала на проезжую часть. В результате происшествия ребенок получил травмы. Госпитализация ей не потребовалась.

Водитель «четырнадцатой» наехал на девочку. Фото: vk.com/gibdd43

В 17.30 напротив дома №5 на проспекте Строителей водитель Audi 80 сбил пенсионерку, которая шла по пешеходному переходу. Женщина получила травмы, но помощь медиков ей не понадобилась.

Авария произошла в 17.30 напротив дома №5 на проспекте Строителей. Фото: vk.com/gibdd43

Госавтоинспекция Кировской области напоминает о необходимости соблюдения оптимального скоростного режима, а также дистанции до впереди идущего транспорта. В целях безопасности необходимо заменить летние шины автомобиля на зимние.