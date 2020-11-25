В Кирове во время пожара погиб 42-летний мужчина

Следователи устанавливают причины случившегося. Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

Следственный комитет Кировской области проводит проверку по факту пожара, в котором погиб житель областного центра. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

Во вторник вечером, 24 ноября, произошел пожар в квартире на улице Свободы города Кирова. По предварительным данным, огонь мог вспыхнуть из-за непотушенной сигареты. В результате происшествия 42-летний хозяин погиб.

В настоящее время следователи устанавливают причины случившегося. Назначен ряд экспертиз. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.

По данным МЧС, на территории Кировской области за минувшие сутки произошло 8 пожаров.