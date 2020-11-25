Юные кировские спортсмены возобновили тренировки

Дети начали готовиться к соревнованиям по греко-римской борьбе, боксу, карате и другим видам единоборств. Фото: admkirov.ru

В спортивной школе олимпийского резерва № 4 возобновили тренировки. Занятия ведутся с соблюдением требований Роспотребнадзора, что не очень удобно и для спортсменов, и для тренеров, но главное – тренировки теперь проводятся не в режиме онлайн, что очень важно для контактных видов спорта.

Дети начинают готовиться к соревнованиям по греко-римской борьбе, боксу, карате и другим видам единоборств.

Согласно постановлению областного правительства, в Кировской области с 20 ноября разрешено проводить спортивные соревнования, включенные в Единый календарный план межрегиональных, всероссийских и международных физкультурных и спортивных мероприятий и в календарный план официальных физкультурных и спортивных мероприятий Кировской области. Все они будут проходить с соблюдением мер, рекомендованных Роспотребнадзором, а также без зрителей и болельщиков.