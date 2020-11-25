В кабинетах кировской школы №65 всего +15 градусов

В течение дня температура повышает до 19 градусов. Фото: admkirov.ru

Родители учеников школы № 65 города Кирова пожаловались в социальных сетях на то, что в классах учебного заведения холодно. Они сообщили, что температура в некоторых кабинетах составляет 9- 13 градусов.

В департаменте образования сообщили, что в школе действительно есть проблемы с температурным режим.

- Утром в некоторых помещениях всего 15 градусов, - рассказали в департаменте. - В течение дня показатели повышаются до отметки 18 - 19 градусов. В школе с лета идут работы по замене оконных блоков. Эти мероприятия продолжаются и сегодня - уже в счет оплаты работ в 2021 году. В результате будет заменена большая часть окон, благодаря чему температурный режим в помещениях удастся скорректировать.

В департаменте добавили, что в текущем сезоне ни одного обращения по поводу отопления школы № 65 в ведомство не поступало. В среду, 25 ноября, в учебном заведении комиссия проверит систему отопления.