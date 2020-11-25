Средняя зарплата в Кировской области составила 31 тысячу 761 рубль

Наибольший прирост оплаты труда относительно прошлого года сложился у специалистов занятых в области здравоохранения и социальных услуг - 19%. Фото: Артем КИЛЬКИН

Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата в регионе за девять месяцев текущего года увеличилась на 7% относительно аналогичного периода прошлого года. По данным Кировстата, она составила 31 тысячу 761 рубль, что в реальном исчислении на 3% выше показателя 2019 года.

Самые высокие зарплаты по прежнему у сотрудников организаций финансовой и страховой деятельности - 46 тысяч 868 рублей. Следом за ними идут работники, занятые в сфере добычи полезных ископаемых - 43 тысяч 525 рублей.

Меньше всего получают работники гостиниц и предприятий общественного питания: их среднемесячная заработная плата составила около 19 тысяч рублей в месяц, что ниже среднеобластного показателя на 40%.

Наибольший прирост оплаты труда относительно прошлого года сложился у специалистов, занятых в области здравоохранения и социальных услуг - 19%. В среднем работники этой сферы получали по 35 тысяч 196 рублей в месяц.

- На рост зарплат главным образом повлияли выплаты стимулирующего характера за особые условия труда медицинских работников в период борьбы с распространением новой коронавирусной инфекции, - сообщили специалисты Кировстат.

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