Ко Дню матери пройдет флешмоб «О любимой маме»

Союз женщин России проводит флешмоб «О любимой маме». Фото: admkirov.ru

Относительно новый (официально введен в 1998 году) и еще толком не укоренившийся праздник День матери в России приходится на последнее воскресенье осени; в этом году - 29 ноября.

По этому поводк Союз женщин России проводит флешмоб «О любимой маме». «Самые теплые воспоминания, которые мы несем в своем сердце по жизни – это воспоминания из детства. Давайте вместе окунемся в прошлое, вспомним своё детство и поздравим наших любимых мам с праздником», - призывают организаторы мероприятия.

К участию во флешмобе приглашаются все желающие. Главное – поздравить с праздником своих мам.

Участники флешмоба должны 1)найти свое детское фото с мамой;

2) закончить предложение: «Когда я был маленький/маленькая, моя мама…»;

выложить фотографию и текст на своей странице в Инстаграм с хештегами #олюбимоймаме #союзженщинроссии #деньматери.