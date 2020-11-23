Застолье в Нововятске закончилось уголовным делом

В настоящее время подозреваемый задержан. Фото: pixabay.com

В Кирове 45-летнего мужчину подозревают в покушении на убийство. В настоящее время следователями из СК РФ по Кировской области возбужденно уголовное дело.

Инцидент произошел днем, 20 ноября, в квартире на улице Гагарина Нововятского района города. Компания знакомых собралась вместе, чтобы провести конец рабочей неделе за распитием спиртных напитков. В один момент между разгоряченными отдыхающими произошел конфликт. В хмельном порыве 45-летний подозреваемый взял в коридоре топор и ударил им своего 46-летнего приятеля по голове. Однако одного удара ему показалось мало и он решил нанести второй «весомый аргумент» в споре. К счастью, довести задуманное до конца кировчанину не удалось. Хозяйка квартиры смогла выхватить топор из рук подозреваемого.

- С открытой черепно-мозговой травмой потерпевший был госпитализирован, - сообщили в пресс-службе СК РФ по Кировской области. - В настоящее время ему оказывается медицинская помощь. Его допросил следователь.

В пресс-службе ведомства сообщили, что подозреваемый был задержан. Им оказался ранее судимый за тяжкие преступления кировчанин. Сейчас решается вопрос об избрании в отношении него меры пресечения в виде заключения под стражу. Расследование уголовного дела продолжается.