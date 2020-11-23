В Кировской области с арендатора лесного участка взыскали 2,7 миллиона рублей

На участке арендуемом ООО «СЛ» незаконно вырубали лес. Фото: epp.genproc.gov.ru

В Нагорском районе прокуратура проверила законность использования лесного участка. Арендатором которого является ООО «СЛ». Основанием к проверке послужила информация о незаконной рубке древесины с причинением ущерба в размере на общую сумму более 2,7 миллиона рублей.

В пресс-службе надзорного ведомства сообщили, что ранее предварительное расследование по уголовному делу было приостановлено из-за того, что не удалось установить лиц, которые были причастны к преступлению. В ходе изучения материала дела прокурор выяснил, что указанное противоправное деяние совершено в результате необеспечения должного контроля со стороны арендатора леса ООО «СЛ».

- Прокурор Нагорского района направил в суд исковое заявление с требованием взыскать с ООО «СЛ» в федеральный бюджет компенсацию причиненного лесному фонду РФ ущерба, - сообщили в ведомстве.

В итоге суд удовлетворил исковые требования прокуратуры в полном объеме, с ответчика взыскана соответствующая компенсация.

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