В Кировской области под колесами иномарки погиб пешеход

Водитель KIA Optima сбил пешехода. Фото: vk.com/gibdd43

В Кировской области под колесами иномарки погиб 50-летний пешеход. Информацию о ДТП сообщили в пресс-службе областного ГИБДД.

В субботу вечером, 21 ноября, на 18-ом километре автодороги Киров - Малмыж - Вятские Поляны произошло смертельное ДТП. По предварительным данным, 32-летний водитель KIA Optima сбил пешехода, который шел по проезжей части. В результате аварии 50-летний мужчина погиб.

С 20 по 22 ноября на территории Кировской области произошло 11 ДТП, в которых один человек погиб и 20 получили травмы.

Госавтоинспекция Кировской области напоминает о необходимости соблюдения оптимального скоростного режим, а также дистанции до впереди идущего транспорта. В целях безопасности необходимо заменить летние шины автомобиля на зимние.