В Кирове подготовят второй уличный каток

В свободное от тренировок время каток будет открыт для всех любителей активного отдыха. Фото: admkirov.ru

В Кирове приступили к заливке еще одного уличного катка для горожан. Площадка появится у школы №60 на улице Воровского, 153. Лед заливают сотрудники МАУ СШ «Союз». Директор учреждения Михаил Шевелев рассказал, что площадка в основном будет предназначена для юных спортсменов. Однако в свободное от тренировок время каток будет открыт для всех любителей активного отдыха. Расписание занятий будет опубликовано на сайте школы, а также на стенде около ледовой площадки.

- Если погода позволит вести непрерывную заливку льда, то каток можно будет использовать для занятий уже в конце ноября, - рассказал Михаил Шевелев. - Кроме того, в непосредственной близости от катка обустроят малую ледовую площадку, которая будет доступна для всех желающих в любое время, независимо от тренировок воспитанников спортшколы.

Ранее уличный каток для горожан был открыт рядом с учебным заведением по адресу Горького, 37. Сейчас «Союз» планируют подготовить еще две площадки в микрорайонах Коминтерн и Радужный, а также обсуждается возможность заливка льда рядом с «Море-парком».

В декабре будут открыты пять общегородских катков:

- на Театральной площади;

- в парке имени Ю.А. Гагарина;

- в Александровском парке;

- в парке ЛПК (Нововятский район);

- на стадионе по улице Павла Корчагина (Коминтерн).

Администрация города просит кировчан при посещении ледовых площадок соблюдать действующие ограничительные меры - социальную дистанцию и масочный режим.

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