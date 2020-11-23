В Кирове по время пожара погибла пенсионерка

Огонь вспыхнул в частном жилом доме на улице Проезжая. Фото: Александр ГЛУЗ

В Кирове во время пожара погибла 60-летняя жительница областного центра. Огонь вспыхнул в субботу, 21 ноября, утром в частном жилом доме на улице Проезжая. В пресс-службе МЧС по Кировской области сообщили, что в результате пожара обгорели стены изнутри и снаружи помещения на площади 30 кв. метров.

- На месте пожара обнаружены обгоревшие останки хозяйки дома, - сообщили в МЧС. - Предполагаемая причина возгорания - неосторожность погибшей при курении.

В настоящее время следователями проводится проверка по факту пожара. По ее результатам будет принято процессуально решение.

За прошедшие выходные дни на территории Кировской области зарегистрировано 15 пожаров. В них погибло пять человек.

Ранее «Комсомолка» писала, что в субботу в Фаленском районе произошел пожар, который унес жизни четырех человек, в том числе двух детей. Подробнее здесь.