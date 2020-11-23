Кировская «Родина» в домашнем матче проиграла сыктывкарскому «Строителю»

Региональный оперативный штаб по борьбе с распространением коронавирусной инфекции разрешил провести игру при условии отсутствия болельщиков. Фото: vk.com/youthsport43

21 ноября прошел первый домашний матч кировской «Родины» в рамках Чемпионата России по хоккею с мячом среди команд Суперлиги. Согласие на проведение игры при условии отсутствия на стадионе болельщиков дал оперативный штаб по борьбе с распространением коронавирусной инфекции в Кировской области.

Матч начался для нашей команды не лучшим образом. На четвертой минуте гости уже открыли счет. К сороковой минуте кировчанам удалось сократить разрыв. На перерыв команды ушли со счетом 1:2 в пользу гостей. Во втором тайме «Родина» сравняла счет, но затем вновь пропустила несколько мячей. Игра завершилась с результатом 2:6 в пользу сыктывкарской команды.

В турнирной таблице «Родина» сейчас занимает 12 место. Следующим соперником станет новосибирский «Сибсельмаш». Матч состоится 28 ноября.

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