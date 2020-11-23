Погода в Кирове с 23 по 27 ноября: рабочая неделя будет снежной, но теплой

Всю рабочую неделю в Кирове ожидается небольшой снег и довольно теплая для конца ноября погода. Фото: Михаил ФРОЛОВ

Всю рабочую неделю в Кирове ожидается небольшой снег и довольно теплая для конца ноября погода. «Комсомолка» подготовила традиционный прогноз на грядущую рабочую неделю.

Утром в понедельник, 23 ноября, столбики термометра не опустятся ниже - 6 градусов. В течение дня температура воздуха немного повысится - до - 4. В течение всего дня будет идти небольшой снег и дуть южный ветер со скоростью до 4 м/с. Атмосферное давление будет понижаться: от 752 мм рт. ст. утром до 749 мм рт. ст. вечером.

Во вторник, 24 ноября, погода почти не изменится. По-прежнему ожидается снег. Температура воздуха в течение дня повысится с - 4 до - 2 градусов. Ветер сменится на юго-восточный, но дуть будет также несильно - до 5 м/с. Атмосферное давление будет ровным – 748 мм рт. ст.

В среду, 25 ноября, также изменений не предвидится. Столбики термометра будут показывать - 3-4 градуса. Будет идти небольшой снег. Ветер к вечеру сменит свое направление на восточное и станет тише всего до 1,3 м/с. Атмосферное давление немного повысится - с 748 мм рт. ст. до 751 мм рт. ст.

В четверг, 26 ноября, прогноз почти полностью повторяет погоду предыдущего дня. Только ветер сменится снова на юго-восточный, но по-прежнему будет несильным - 1-2 м/с. Давление еще немного подрастет - до 754 мм рт. ст.

В пятницу, 27 ноября, в Кирове немного похолодает - до - 5 градусов и во второй половине дня усилится снег. Скорость ветра возрастет до 3 м/с. Атмосферное давление продолжит повышаться - до 756 мм рт. ст.

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