Роспотребнадзор проверил кировское «АТП»

После каждого рейса проводится дезинфекция поверхностей, с которыми наиболее часто контактируют пассажиры. Фото: admkirov.ru

Специалисты Роспотребнадзора по требованию прокуратуры Кировской области в течение нескольких недель проводили внеплановые проверки в отношении - ОА «АТП». Нарушений, которые могут способствовать распространению коронавируса, обнаружено не было.

- Во время исследования специалисты взяли образцы смывов поверхностей (поручни, подоконники, ручки кресел) в автобусах и троллейбусах, в результате которых нарушений выявлено не было, - сообщил руководитель предприятия Денис Пырлог.

Денис Юрьевич рассказал, что после каждого рейса проводится дезинфекция поверхностей, с которыми наиболее часто контактируют пассажиры. По завершении работы маршрутов выполняется генеральная уборка. Кроме того, в каждом автобусе и троллейбусе установлены санитайзеры с антисептиком.

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