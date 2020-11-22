В Кирове к 650-летию города планируют отреставрировать музей Циолковского

Здание музея является объектом культурного наследия. Фото: google.ru/maps/

Власти начали постепенно подготавливать город к празднованию 650-летия. Среди объектов, которые отреставрируют к юбилейной дате, значится музей Циолковского. Так, в середине ноября на сайте Госзакупок появился лот на разработку научно-проектной документации здания. Максимальная цена контракта составляет - 2,8 миллиона рублей.

Согласно аукционной документации, будущий подрядчик должен будет разработать проектную документацию на проведение работ по сохранению объекта культурного наследия: реставрация и приспособление здания для современного использования.

Заявки на участие в торгах принимаются до 27 ноября, аукцион пройдет 1 декабря. Все работы подрядчик должен будет завершить до 1 сентября 2021 года.

Напомним, что к 2024 году в городе должны будут отреставрировать девять объектов культурного наследия. На все запланированные к праздничной дате работы выделено 452 миллиона рублей и это включая средства федерального, регионального и муниципального бюджета. Подробнее здесь.

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