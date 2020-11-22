Игры диких рысей запечатлела фотоловушка

Дикие рыси играют на куче зерноотходов. Фото: vk.com/ohotnadzorkirov

Министерство окружающей среды опубликовало в своей группе в социальной сети любопытные кадры, которые были сняты с помощью фотоловушки в октябре текущего года.

На опубликованном видео видно, что дикие рыси играют на куче зерноотходов, вывезенных охотниками для подкормки диких животных. Специалисты отметили, что на видео поведение рысей ничем не отличается от игры домашних кошек.

В министерстве напоминают, что жители региона могут поделиться своими наблюдениями, фотографиями или историями про животных Кировской области. Прислать их можно на адрес электронной почты: depgren@mail.ru.

- Материалы будут размещены на информационных ресурсах управления охраны и использования животного мира министерства лесного хозяйства Кировской области, - сообщили в министерстве.

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