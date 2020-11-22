Власти Кирова планируют снести незаконные гаражи

Собственникам предлагают добровольно демонтировать гаражи и сообщить об этом в теруправление. Фото: admkirov.ru

Территориальное управление по Октябрьскому району ищет собственников металлических гаражей, расположенных на улице Менделеева, в районе дома 1. Власти сообщили, что «ракушки» возведены незаконно.

- Владельцы не обращались в территориальное управление за разрешением на установку гаражей, - сообщили в администрации Октябрьского района.

Вместе с тем собственникам предлагают добровольно демонтировать гаражи и сообщить об этом в теруправление Октябрьского района до 1 февраля 2021 года (ул. Профсоюзная, д. 69, каб. 222, 224, телефоны 20-88-61, 20-88-71). Иначе незаконная постройка будет снесена силами администрации.

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