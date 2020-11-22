Коронавирус в Кировской области: за неделю в инфекционных стационарах скончалось шесть человек

С выздоровлением от коронавируса выписаны 490 человек, в том числе 64 пациента – из инфекционных госпиталей. Фото: Артем КИЛЬКИН

Оперштаб Кировской области подготовил актуальные данные по COVID-19 на утро 22 ноября.

Сообщается, что за минувшие сутки в регионе выявлено 233 случая заражения коронавирусом с симптомами заболевания. За этот же период выздоровели 490 жителей области, в том числе 65 выписаны домой из инфекционных стационаров.

В инфекционных госпиталях находятся 3945 пациентов с COVID-19, у 3237 человек из них болезнь осложняется пневмонией. Еще у 491 жителя региона поставлен диагноз «пневмония», но результаты теста по коронавирусу пока не поступили.

В отделении реанимации и интенсивной терапии находятся:

-113 пациентов с коронавирусом, 29 из них - на искусственной вентиляции легких;

- 34 жителя области с «диагностическими» пневмониями, 8 из которых - на ИВЛ.

По данным сайта стопкоронавирус.рф, число летальных случаев в регионе 189. За неделю в инфекционных стационарах скончалось шесть человек.

В амбулаторных условиях проходят лечение 12695 пациентов. Под наблюдением в условиях домашнего карантина находятся 24140 человек, из которых более 6400 - дети, заболевших среди них нет.

Снято с карантина за весь период наблюдения более 113000 человек.

- Медицинскими организациями региона выписано 8163 рецепта на бесплатные лекарственные препараты, 3233 человека уже получили препараты, - сообщили в региональном Оперштабе.