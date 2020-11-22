Лоб в лоб: в автомобильной аварии в Кирово-Чепецке пострадали три человека

Авария произошла вечеромКирово-Чепецке. Фото: vk.com/gibdd43
В аварии в Кирово-Чепецке пострадали двое детей. Об этом сообщили в пресс-службе областного ГИБДД.
В субботу вечером, 21 ноября, на трассе в Кирово-Чепецке произошла крупная автомобильная авария. По предварительным данным, 35-летний водитель Volswagen Polo протаранил дорожное ограждение, после чего автомобиль вылетел на встречную полосу, где врезался в автомобиль Hyundai.
35-летний водитель Volswagen Polo протаранил дорожное ограждение. Фото: vk.com/gibdd43
В результате пострадали водитель Volswagen Polo и два пассажира Hyundai: мальчик 9 лет и девочка 4 года. В настоящее время по факту ДТП проводится проверка.