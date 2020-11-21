В Кирове появился еще один перекресток с круговым движением

Госавтоинспекция напоминает водителям: необходимо учитывать требования расположенных вблизи перекрестка дорожных знаков. Фото: vk.com/kirov_maxi

Сегодня, 21 ноября, в Кирове изменилась организация движения на перекрестке улиц Луганской и Ломоносова. Об этом сообщили в пресс-службе городской ГИБДД.

У нового торгово-развлекательного центра ввели круговое движение. Госавтоинспекция напоминает водителям: проехать во всех направлениях можно только через круг. При этом необходимо учитывать требования расположенных вблизи перекрестка дорожных знаков.

Таким образом, водители, приближающиеся к данному перекрестку, должны соблюдать правила в соответствии с установленными дорожными знаками 2.4 «Уступите дорогу» и 4.3 «Круговое движение». Сотрудники Госавтоинспекции просят водителей, подъезжающих к этому перекрестку, уступить дорогу в соответствии с правилами проезда по кругу и не создавать помех другому транспорту, проезжающему этот перекресток. Выезжая с круга, необходимо заблаговременно занять крайнее правое положение на проезжей части.

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