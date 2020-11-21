Коронавирус в Кировской области: новый антирекорд – 228 новых случаев за последние сутки

В инфекционных госпиталях находятся почти 4000 пациентов с COVID-19. Фото: Алексей Гмызин

Оперштаб Кировской области подготовил актуальные данные по COVID-19 на 21 ноября.

Сообщается, что за минувшие сутки в регионе выявлено 228 случая заражения коронавирусом с симптомами заболевания. За этот же период выздоровели 1039 жителей области, в том числе 257 выписаны домой из инфекционных стационаров.

В инфекционных госпиталях находятся 3758 пациентов с COVID-19, у 3085 человек из них болезнь осложняется пневмонией. Еще у 434 госпитализированных поставлен диагноз «пневмония», но результаты теста по коронавирусу пока не поступили.

В отделении реанимации и интенсивной терапии находятся:

-104 пациентов с коронавирусом, 26 из них - на искусственной вентиляции легких;

- 36 жителя области с «диагностическими» пневмониями, 6 из которых - на ИВЛ.

По данным сайта стопкоронавирус.рф, число летальных случаев в регионе 188. За последние сутки в инфекционном стационаре умер еще один житель области

В амбулаторных условиях проходят лечение 11646 пациентов. Под наблюдением в условиях домашнего карантина находятся 24054 человека, из которых более 6300 - дети, заболевших среди них нет.

Снято с карантина за весь период наблюдения более 115000 человек.

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