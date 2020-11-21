Спортсмены из Кировской области завоевали пять золотых медалей по спортивной акробатике

Результаты турнира учтут при формировании списка кандидатов в спортивные сборные команды страны. Фото: vk.com/youthsport43

С 12 по 15 ноября в городе Екатеринбурге прошли Всероссийские соревнования по спортивной акробатике «Кубок Урала». Турнир стал традиционным и в 2020 году проводился уже в третий раз.

На турнире приняли участие спортсмены из 14 регионов страны. Жюри оценило выступления около 400 акробатов. По сообщениям министерства спорта и молодежной политики Кировской области, наш регион представили 50 человек. Спортсмены - воспитанники спортивных школ города Кирова и Котельнича. Помимо акробатов, из Кировской области четыре человека вошли в судейскую коллегию турнира.

Акробатам из Кировской области удалось завоевать 12 медалей различного достоинства. Пять золотых, четыре серебряных и три бронзовых медали в активе спортсменов.

Для кировских акробатов этот выезд - первый в 2020 году. Турнир стал очередной ступенью к выполнению спортивных разрядов. Также соревнования дали отличную возможность «обкатать» программы после длительного перерыва выступлений. По словам тренеров, турнир стал долгожданным событием для кировских спортсменов.

Результаты прошедшего турнира будут учтены при формировании списка кандидатов в спортивные сборные команды страны.

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